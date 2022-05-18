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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Кто-то постарается увести у «Наполи» ключевых игроков, но мы хотим усилить состав»

18 Мая 2022 • 16:50 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.60 4.50 1.53
22.05 13:30

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что его команда намерена сохранить своих лидеров в летнее межсезонье. Более того, неаполитанцы хотят укрепить свои амбиции покупкой новых футболистов.

«Кто-то постарается увести у «Наполи» ключевых игроков, но мы хотим усилить состав. Мы хотим построит команду с большими амбициями. Мы уже работаем. Посмотрим, какие у нас будут возможности. Я по-прежнему буду любить команду, несмотря ни на что», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что в своём первом сезоне в «Наполи» Лучано Спаллетти финишировал с клубом на третьей строчке в Серии А и вернул клуб в Лигу чемпионов, где неаполитанцы в последний раз играли в сезоне 2019/20.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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