Спаллетти: «Кто-то постарается увести у «Наполи» ключевых игроков, но мы хотим усилить состав»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что его команда намерена сохранить своих лидеров в летнее межсезонье. Более того, неаполитанцы хотят укрепить свои амбиции покупкой новых футболистов.

«Кто-то постарается увести у «Наполи» ключевых игроков, но мы хотим усилить состав. Мы хотим построит команду с большими амбициями. Мы уже работаем. Посмотрим, какие у нас будут возможности. Я по-прежнему буду любить команду, несмотря ни на что», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что в своём первом сезоне в «Наполи» Лучано Спаллетти финишировал с клубом на третьей строчке в Серии А и вернул клуб в Лигу чемпионов, где неаполитанцы в последний раз играли в сезоне 2019/20.