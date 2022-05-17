Оспина близок к продлению контракта с «Наполи»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина, которого ранее связывали с переходом в мадридский «Реал», близок к продлению контракта с неаполитанским клубом. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Оспина стал одной из трансферных целей «Реала» ещё в январе. Колумбиец должен был стать подменой основному голкиперу Тибо Куртуа. Теперь летний переход экс-голкипера «Арсенала» в мадридский клуб на правах свободного агента находится под вопросом.

Напомним, что Оспина в этом сезоне помог «Наполи» финишировать на третьей строчке в итальянской Серии А. В скором времени колумбиец может продлить своё пребывание в Неаполе ещё на один сезон.