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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Я прикую себя цепями к воротам, если «Наполи» продаст Кулибали»

21 Мая 2022 • 16:34 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.90 4.60 1.50
Через 20 ч. 28 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пообещал приковать себя цепями к воротам, если клуб летом продаст своего вице-капитана Калиду Кулибали. Напомним, что подобное обещание итальянец выдавал в прошлом году, когда только возглавил команду.

«Для меня Кулибали не продаётся. Я прикую себя цепями к воротам, если «Наполи» продаст Кулибали. Я обещал это в прошлом году, я сделаю это и сейчас, если понадобится», – сказал тренер «Наполи» на пресс-конференции.

Напомним, что контракт Кулибали с неаполитанским клубом истекает в конце следующего сезона. Сенегальцем интересуются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Калиду Кулибали
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