Спаллетти: «Я прикую себя цепями к воротам, если «Наполи» продаст Кулибали»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пообещал приковать себя цепями к воротам, если клуб летом продаст своего вице-капитана Калиду Кулибали. Напомним, что подобное обещание итальянец выдавал в прошлом году, когда только возглавил команду.

«Для меня Кулибали не продаётся. Я прикую себя цепями к воротам, если «Наполи» продаст Кулибали. Я обещал это в прошлом году, я сделаю это и сейчас, если понадобится», – сказал тренер «Наполи» на пресс-конференции.

Напомним, что контракт Кулибали с неаполитанским клубом истекает в конце следующего сезона. Сенегальцем интересуются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».