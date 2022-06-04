«Наполи» хочет снизить зарплату Кулибали

«Наполи» предлагает защитнику команды Калиду Кулибали новый контракт с понижением заработной платы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующее соглашение сенегальца с итальянским клубом рассчитано до лета 2023 года. Нынешняя зарплата Кулибали составляет 6 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к Кулибали проявляют такие клубы как «Барселона», «Челси» и «Ювентус».

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провёл в составе «Наполи» 34 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Цвета неаполитанского клуба футболист защищает с лета 2014 года.