Спаллетти пояснил, почему Скудетто заслуживает именно его команда

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти пояснил, почему его команда заслуживала в этом сезоне Скудетто, несмотря на то, что за тур до конца чемпионата у «Наполи» уже нет шансов на победу даже теоретически. По словам Спаллетти, все дело в игре, которую показывала его команда.

«Наполи» может похвастать самым большим количеством крупных побед в текущем сезоне - их у команды целых семь, против пяти у «Интера» и двух у «Милана».

- Конечно, мне горько из-за того, что мы преждевременно выбыли из борьбы за титул. Наверное, мы этого заслуживали своей яркой игрой в некоторые моменты чемпионата. Мы девять раз за последние десять лет попадаем в зону Лиги чемпионов - это говорит об очень многом, - напомнил Спаллетти в интервью ITASportPress.

Последний тур Серии А начнется в воскресенье, 22 мая, в 13:30 по московскому времени.