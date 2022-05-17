Спаллетти готов сделать Кулибали капитаном «Наполи», чтобы тот остался в клубе

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти всеми силами пытается удержать в команде защитника Калиду Кулибали, у которого через год истекает контракт с неаполитанским клубом.

Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, Спаллетти готов сделать Кулибали новым капитаном «Наполи» вместо воспитанника клуба Лоренцо Инсинье, который летом на правах свободного агента отправится в канадский «Торонто».

Напомним, что ранее агент Кулибали предложил услуги своего клиента ведущим клубам АПЛ. Среди них числились «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», который как раз нуждается в усилении центра обороны.