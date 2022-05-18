«Наполи» выкупил Замбо-Ангисса

Итальянский «Наполи» выкупил полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса у лондонского «Фулхэма» на постоянной основе за 15 миллионов евро. Камерунец уже подписал контракт с неаполитанским клубом.

Напомним, что в этом сезоне Замбо-Ангисса выступал за «Наполи» на правах аренды, так как игрок не хотел играть за «Фулхэм» в Чемпионшипе. В стане «дачников» камерунец оказался летом 2018 года, когда клуб выкупил его у французского «Марселя».

Таким образом Замбо-Ангисса стал первым новичком «Наполи» в это межсезонье. Команду Лучано Спаллетти ранее также связывали с защитником «Болоньи» Аароном Хики, которого хочет приобрести лондонский «Арсенал».