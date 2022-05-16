Спаллетти о Кварацхелии: «Такого игрока хотел бы у себя видеть каждый тренер»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказал комплименты новичку клуба Хвиче Кварацхелии, который присоединится к неаполитанцам на предсезонной подготовке. Итальянец отметил, что такого игрока, как Хвича, хотел бы иметь в своём составе каждый тренер.

«Он сильный игрок с хорошими качествами. Он один из тех, кто находит лучшее решение в сложной ситуации. Такого игрока хотел бы иметь у себя в составе каждый тренер. У него есть скорость, техника, хорошо поставленный удар и умение забивать», – заявил Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что до зимы 2022 года Хвича Кварацхелия являлся игроком казанского «Рубина».