Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти о Кварацхелии: «Такого игрока хотел бы у себя видеть каждый тренер»

16 Мая 2022 • 18:02 Комментировать
Специя
...
Наполи
6.30 4.40 1.50
22.05 13:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказал комплименты новичку клуба Хвиче Кварацхелии, который присоединится к неаполитанцам на предсезонной подготовке. Итальянец отметил, что такого игрока, как Хвича, хотел бы иметь в своём составе каждый тренер.

«Он сильный игрок с хорошими качествами. Он один из тех, кто находит лучшее решение в сложной ситуации. Такого игрока хотел бы иметь у себя в составе каждый тренер. У него есть скорость, техника, хорошо поставленный удар и умение забивать», – заявил Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что до зимы 2022 года Хвича Кварацхелия являлся игроком казанского «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
18:02 · Италия. Серия А
Спаллетти о Кварацхелии: «Такого игрока хотел бы у себя видеть каждый тренер»
17:40 · Италия. Серия А
Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться
17:05 · Италия. Серия А
Лазетич: «От Влаховича ждут большего, но это нормально»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» снова не смог договориться с Перишичем 1
14:35 · Италия. Серия А
Манчини: «Кьеллини был отличным игроком для сборной, жаль, что он уходит»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта
13:59 · Италия. Серия А
«Интер» изучает возможность трансфера Суареса
13:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с Маттайсом де Лихтом
13:10 · Италия. Серия А
«Рома» уверена, что сможет удержать Мхитаряна
13:03 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич: «Золотой мяч? Конечно, я бы этого хотел»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» достиг договоренности с «Болоньей» по переходу Хики
10:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» работает над трансфером Торрейры
Все новости
Рекомендуем