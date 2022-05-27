Алвес может продлить контракт с «Барселоной» в ближайшее время

«Барселона» близка к продлению контракта с 39-летним защитником команды Дани Алвесом, сообщает UOL.

Напомним, бразилец защищал цвета каталонского клуба в период с 2008 по 2016 год. Затем в карьере футболиста были «Ювентус», «ПСЖ» и «Сан-Паулу», однако в ноябре прошлого года Алвес вернулся в «Барселону». Действующее соглашение игрока с каталонским клубом истекает летом нынешнего года.

В минувшем сезоне возрастной защитник провёл за «сине-гранатовых» 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом, а также тремя результативными передачами. В составе «Барселоны» Алвес становился шестикратным чемпионом Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.