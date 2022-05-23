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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери одержал первую победу на «Камп Ноу»

23 Мая 2022 • 08:58 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери одержал свою первую победу над «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».

Футболисты «жёлтой субмарины» в заключительном туре испанского чемпионата сумели на выезде переиграть каталонскую команду со счётом 2:0. «Вильярреал» завоевал путёвку в Лигу конференций на следующий сезон, а Эмери впервые в своей карьере выиграл на «Камп Ноу». Стоит отметить, что до этого команды испанского специалиста 13 раз кряду проигрывали на каталонском стадионе.

Напомним, что до этого Унаи Эмери также работал в «Севилье», «ПСЖ», «Валенсии», «Спартаке» и других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Камп Ноу Унаи Эмери
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