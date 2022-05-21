Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая

Голландский нападающий Мемфис Депай не вписывается в видение будущего «Барселоны» Хави Эрнандеса, несмотря на то, что в заканчивающемся сезоне нередко появлялся на поле - но чаще всего на замену. Депай забил двенадцать голов, но это не поможет ему сохранить место в команде.

Уже есть реальный претендент на его услуги - это, как сообщает Diario Sport, лондонский «Арсенал», готовый выложить за Депая до 25 миллионов евро. Это вполне устраивает «Барселону», которая не намерена сильно тянуть с его продажей, потому что контракт Депая истекает уже следующим летом, а как показала история с Дембеле, такие вопросы лучше решать заранее.