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Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая

21 Мая 2022 • 00:23 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.05 4.05 3.15
22.05 23:00

Голландский нападающий Мемфис Депай не вписывается в видение будущего «Барселоны» Хави Эрнандеса, несмотря на то, что в заканчивающемся сезоне нередко появлялся на поле - но чаще всего на замену. Депай забил двенадцать голов, но это не поможет ему сохранить место в команде.

Уже есть реальный претендент на его услуги - это, как сообщает Diario Sport, лондонский «Арсенал», готовый выложить за Депая до 25 миллионов евро. Это вполне устраивает «Барселону», которая не намерена сильно тянуть с его продажей, потому что контракт Депая истекает уже следующим летом, а как показала история с Дембеле, такие вопросы лучше решать заранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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