Пьянич может остаться в «Барселоне» ещё на два года

Полузащитник Миралем Пьянич не торопится покидать «Барселону».

32-летний футболист провёл нынешний сезон в турецком «Бешикташе» на правах аренды. Летом босниец вернётся в расположение каталонцев, где, согласно данным прессы, на него не слишком рассчитывают.

По слухам, в услугах Пьянича заинтересован «Наполи», но сам игрок не горит желанием переходить в новый клуб.

«Барселона» имеет для меня большое значение: играть здесь – моя детская мечта, – рассказал хавбек в интервью La Repubblica. – Я провёл девять лет в Италии, здесь прошли лучшие годы моей карьеры. Мне нравится итальянский футбол, я продолжаю за ним следить, но на данный момент я сосредоточен на «Барселоне» – думаю, останусь здесь ещё на два года и отработаю до конца свой контракт», – сказал Пьянич.