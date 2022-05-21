Хави: «Завтра Дембеле проведёт последнюю игру за «Барселону»? Возможно»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о ситуации с истекающим контрактом полузащитника Усмана Дембеле, который летом может покинуть клуб на правах свободного агента.

«Завтра Дембеле проведёт свой последний матч за «Барселону»? Возможно. Но это может касаться и других игроков. Он также может подписать новый контракт. Он ключевой игрок, он действительно нравится мне. Я оптимист. Надеюсь, Усман останется в «Барселоне», – сказал тренер на пресс-конференции.

Напомним, что в ближайшее время между агентом Дембеле и руководством «Барселоны» должна состояться новая встреча. Предыдущее предложение каталонцев француза не устроило.