«Барселона» объявила состав на матч с «Вильярреалом»

В последнем туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» примет дома «Вильярреал». «Барселона» уже гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата, а вот у «Вильярреала» есть конкретная турнирная мотивация - борьба за место в зоне Лиги Европы с «Атлетиком». Накануне игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес объявил стартовый состав своего клуба.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Алвес, Траоре, Ленгле, Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Обамеянг, Гави.

Запасные: Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Брайтвайт, Люк де Йонг, Мингеса, Юмтити, Каревич, Бальде, Арнау Тенас.