Суарес ждёт предложения от «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, решивший покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, хочет вернуться в «Барселону», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 35-летний уругваец ждёт предложения от каталонского клуба, за который он уже выступал ранее на протяжении шести сезонов. Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что в услугах опытного футболиста заинтересована «Севилья».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Суарес провёл в составе «матрасников» 34 матча, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. В Лиге чемпионов на счету форварда один гол в семи проведённых встречах.