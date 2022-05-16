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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес ждёт предложения от «Барселоны»

16 Мая 2022 • 13:45 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
22.05 19:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, решивший покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, хочет вернуться в «Барселону», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 35-летний уругваец ждёт предложения от каталонского клуба, за который он уже выступал ранее на протяжении шести сезонов. Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что в услугах опытного футболиста заинтересована «Севилья».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Суарес провёл в составе «матрасников» 34 матча, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. В Лиге чемпионов на счету форварда один гол в семи проведённых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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