Симеоне назвал слабое место «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, чего не хватает его команде.

«В этом сезоне команда очень сильно страдала из-за проблем с центральными защитниками. Это может прозвучать как оправдание, но это действительно так. Я не знал, как решить эту проблему», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

По итогам 37 туров чемпионата Испании мадридский коллектив располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В последнем поединке сезона подопечные Диего Симеоне встретятся на выезде с «Реалом Сосьедад».