Сразу два игрока «Атлетико» могут продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приглашении сразу двух игроков «Атлетико» — защитника Ренана Лоди и вингера Янника Феррейра Карраско, сообщает Marca.

По информации источника, «Ньюкасл» готов предложить за Лоди порядка 40 миллионов евро. Помимо английского клуба, бразильским защитником также интересуется туринский «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лоди в 25 миллионов евро.

Что касается Карраско, то сообщается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне против ухода бельгийца, однако агент футболиста уже начал подыскивать ему новые варианты. Контракт Карраско с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока сборной Бельгии оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги 24-летний Лоди забил два гола и дважды ассистировал партнёрам в 29 проведённых играх. На счету 28-летнего Карраско шесть мячей и шесть передач в 34 матчах.