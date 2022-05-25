Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сразу два игрока «Атлетико» могут продолжить карьеру в «Ньюкасле»

25 Мая 2022 • 13:52 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Атлетико М
окончен

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приглашении сразу двух игроков «Атлетико» — защитника Ренана Лоди и вингера Янника Феррейра Карраско, сообщает Marca.

По информации источника, «Ньюкасл» готов предложить за Лоди порядка 40 миллионов евро. Помимо английского клуба, бразильским защитником также интересуется туринский «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лоди в 25 миллионов евро.

Что касается Карраско, то сообщается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне против ухода бельгийца, однако агент футболиста уже начал подыскивать ему новые варианты. Контракт Карраско с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока сборной Бельгии оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги 24-летний Лоди забил два гола и дважды ассистировал партнёрам в 29 проведённых играх. На счету 28-летнего Карраско шесть мячей и шесть передач в 34 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Янник Феррейра-Карраско Ренан Лоди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
14:14 · Англия. Премьер-лига
Эвра – о Погба: «Все его критикуют, но сейчас он играет лучше, чем в «Ювентусе»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» готовы сделать предложение Перишичу
13:52 · Англия. Премьер-лига
Сразу два игрока «Атлетико» могут продолжить карьеру в «Ньюкасле»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Грановская получит 25 миллионов евро с продажи «Челси»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Магуайр может потерять капитанскую повязку в «МЮ»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Правительство Великобритании выдало «Челси» лицензию на продажу
13:02 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» подтвердили, что ведут переговоры с Салахом и Мане
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Бастони
12:33 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Сити»: Холанн выбрал нас не из-за денег
12:32 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо – о Салахе: «Главное, чтобы был счастлив, не важно в каком клубе»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Неймар – о Тухеле: «Ради него я готов отдать на поле жизнь» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
Полиция расследует угрозы в адрес Зума
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Эльнени официально
11:42 · Англия. Премьер-лига
Названа точная дата вручения «Золотого мяча» в 2022 году 1
11:32 · Англия. Премьер-лига
Линекер подколол «Манчестер Юнайтед» после скандала во время прямого эфира ВВС 1
Все новости
Рекомендуем