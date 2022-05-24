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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может усилиться бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед»

24 Мая 2022 • 10:54 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Атлетико М
окончен

«Барселона» рассматривает бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» Аднана Янузая в качестве альтернативы вингеру «Лидса» Рафинье, сообщает Goal.

По информации источника, ещё одним претендентом на бельгийца является «Наполи».

В минувшем сезоне 27-летний Янузай провёл в составе «Реал Сосьедад» 44 матча, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента.

В период с 2013 по 2017 год хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Аднан Янузай
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