«Севилья» и «Атлетико» победили, мадридцы завоевали бронзу

Неудачно игравшая в конце сезона «Севилья» напоследок одолела «Атлетик» (1:0) благодаря голу Рафы Мира. Надежды севильцев на бронзу разбил «Атлетико», переигравший еще одних басков, из «Реал Сосьедада» - 2:1. Меткие удары нанесли Родриго де Пауль и Анхель Корреа. Гол престижа у Хона Гуриди.
Протокол игры
|51'Де Пауль Родриго (0:1)
|90' Гуриди Хон (1:2)
|69'Корреа Анхель (0:2)
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони 72' (Сальдуа Хосеба ( 72') •Ариц Элустондо•Ле Норман Робен • 13'Рико Диего•Мерино Микель • 53'Субименди Мартин•Ильяраменди Асьер 81' (Гуриди Хон ( 81') •Рафинья Алькантара 36' 63' (Янузай Аднан ( 63') •Сорлот Александр 72' (Джуара Наис ( 72') •Исак Александр 63' (Порту Кристиан ( 63' ) 76'
Облак Ян•Савич Стефан•Фелипе Аугусто IV•Мандава Рейнилду•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго 86' (Лемар Тома ( 86') •Кондогбия Жоффрей•Коке Хорхе•Карраско Янник•Гризманн Антуан 45' 87' (Суарес Луис ( 87') •Кунья Матеус 63' (Корреа Анхель ( 63')
22 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
Протокол игры
|(1:0) Мир Рафа 68'
Дмитрович Марко • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос 46' ( Рекик Карим ( 46') • Акунья Маркос • 77'Торрес Оливер 69' ( Гомес Алехандро ( 69') • Хордан Хоан • 25'Дилейни Томас • Ламела Эрик 69' ( Окампос Лукас ( 69') • Эн-Несири Юссеф 59' ( Мир Рафа ( 59') • Корона Хесус 82' ( Ракитич Иван ( 82')
Запасные: Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Аугустинссон Людвиг
Унай Симон • Де Маркос Оскар 73' ( Лекуе Иньиго ( 73') • Вивиан Даниэль • 65'Иньиго Мартинес • Юри Берчиче • 57'Беренгер Алекс 86' ( Серрано Нико ( 86') • Весга Микель 46' ( Саррага Ойер ( 46') • Венседор Унай 73' ( Вильялибре Асьер ( 73') • Муньяин Икер • Уильямс Иньяки • Гарсия Рауль 38' 46' ( Гарсия Дани ( 46')
Запасные: Петхарроман Алекс • Йерай Альварес • Бильбао Луис • Эскьета Хокин • Баленсиага Микель • Нуньес Унай • Капа Андер
22 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).