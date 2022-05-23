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«Севилья» и «Атлетико» победили, мадридцы завоевали бронзу

23 Мая 2022 • 00:58 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Атлетико М
окончен

Неудачно игравшая в конце сезона «Севилья» напоследок одолела «Атлетик» (1:0) благодаря голу Рафы Мира. Надежды севильцев на бронзу разбил «Атлетико», переигравший еще одних басков, из «Реал Сосьедада» - 2:1. Меткие удары нанесли Родриго де Пауль и Анхель Корреа. Гол престижа у Хона Гуриди.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:2Атлетико М
  51'Де Пауль Родриго (0:1)
90' Гуриди Хон (1:2) 69'Корреа Анхель (0:2)
Ремиро АлехандроГоросабел Андони  72' (Сальдуа Хосеба (  72') Ариц ЭлустондоЛе Норман Робен   13'Рико ДиегоМерино Микель   53'Субименди МартинИльяраменди Асьер  81' (Гуриди Хон (  81') Рафинья Алькантара   36'  63' (Янузай Аднан (  63') Сорлот Александр  72' (Джуара Наис (  72') Исак Александр  63' (Порту Кристиан (  63'   76')
Запасные: Субельдия ИгорГевара АндерРайан МэттМуньос АйхенПачеко Хон
Облак ЯнСавич СтефанФелипе Аугусто IVМандава РейнилдуЛьоренте МаркосДе Пауль Родриго  86' (Лемар Тома (  86') Кондогбия ЖоффрейКоке ХорхеКарраско ЯнникГризманн Антуан   45'  87' (Суарес Луис (  87') Кунья Матеус  63' (Корреа Анхель (  63')
Запасные: Эрмосо МариоВасс ДаниэльЛоди РенанЛекомт БенжаменЭррера ЭкторХименес Хосе
22 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
Протокол игры 
Севилья 1:0Атлетик Б
(1:0) Мир Рафа 68'   
Дмитрович Марко  Навас Хесус  Кунде Жюль  Карлос Диего Сантос   46' (Рекик Карим (   46' Акунья Маркос   77'  Торрес Оливер   69' (Гомес Алехандро (   69' Хордан Хоан   25'  Дилейни Томас  Ламела Эрик   69' (Окампос Лукас (   69' Эн-Несири Юссеф   59' (Мир Рафа (   59' Корона Хесус   82' (Ракитич Иван (   82')
Запасные: Мунир Эль-Хаддади  Диас Хавьер  Аугустинссон Людвиг
Унай Симон  Де Маркос Оскар   73' (Лекуе Иньиго (   73' Вивиан Даниэль   65'  Иньиго Мартинес  Юри Берчиче   57'  Беренгер Алекс   86' (Серрано Нико (   86' Весга Микель   46' (Саррага Ойер (   46' Венседор Унай   73' (Вильялибре Асьер (   73' Муньяин Икер  Уильямс Иньяки  Гарсия Рауль   38'   46' (Гарсия Дани (   46')
Запасные: Петхарроман Алекс  Йерай Альварес  Бильбао Луис  Эскьета Хокин  Баленсиага Микель  Нуньес Унай  Капа Андер
 22 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Эльче 3:1 Хетафе 3.15 2.85 2.65
окончен Алавес 0:1 Кадис 4.50 3.70 1.80
окончен Осасуна 0:2 Мальорка 3.15 3.25 2.35
окончен Гранада 0:0 Эспаньол 1.40 4.70 8.50
окончен Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М 2.80 3.25 2.60
окончен Барселона 0:2 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
окончен Севилья 1:0 Атлетик Б 2.95 3.25 2.50
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