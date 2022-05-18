Симеоне подаст в суд на бывшую жену

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил о намерении подать в суд на свою бывшую жену Каролину Бальдини, сообщает La Nacion.

Аргентинского специалиста сподвигло на такое решение выступление Бальдини на телевидении, где она в подробностях рассказала об их расставании с мужем.

«Я устал от того, что она рассказывает во всеуслышание. Пути назад нет. Она нарушила семейный кодекс, моё терпение кончилось», — заявил Симеоне.

Отметим, что супруги прожили в браке 20 лет и имеют троих общих детей.