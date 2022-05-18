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Симеоне подаст в суд на бывшую жену

18 Мая 2022 • 13:36 Комментировать
Реал Сосьедад
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Атлетико М
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22.05 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил о намерении подать в суд на свою бывшую жену Каролину Бальдини, сообщает La Nacion.

Аргентинского специалиста сподвигло на такое решение выступление Бальдини на телевидении, где она в подробностях рассказала об их расставании с мужем.

«Я устал от того, что она рассказывает во всеуслышание. Пути назад нет. Она нарушила семейный кодекс, моё терпение кончилось», — заявил Симеоне.

Отметим, что супруги прожили в браке 20 лет и имеют троих общих детей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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