Симеоне: «В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, несмотря на то, что не смогли выиграть ни одного домашнего матча»

Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступления своего клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что «матрасники» вышли из группы с «Ливерпулем», «Миланом» и «Порту», прошли в ⅛ финала «Манчестер Юнайтед», а затем вылетели в четвертьфинале от «Манчестер Сити».

«В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, даже несмотря на то, что мы не смогли выиграть ни одного домашнего матча. Важно было то, как мы боролись в плей-офф с двумя очень сильными командами», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов станет для «Атлетико» десятым подряд с сезона 2013/14.