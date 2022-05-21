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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, несмотря на то, что не смогли выиграть ни одного домашнего матча»

21 Мая 2022 • 14:57 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
2.65 3.25 2.70
22.05 23:00

Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступления своего клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что «матрасники» вышли из группы с «Ливерпулем», «Миланом» и «Порту», прошли в ⅛ финала «Манчестер Юнайтед», а затем вылетели в четвертьфинале от «Манчестер Сити».

«В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, даже несмотря на то, что мы не смогли выиграть ни одного домашнего матча. Важно было то, как мы боролись в плей-офф с двумя очень сильными командами», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов станет для «Атлетико» десятым подряд с сезона 2013/14.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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