Симеоне вывел мадридский «Атлетико» в тройку лучших в Ла Лиге в 10-й раз подряд

Мадридский «Атлетико» закончил сезон в Ла Лиге наилучшим способом - победой в Сан-Себастьяне над местным «Реал Сосьедадом». Таким образом, мадридский клуб гарантировал себе место в тройке лучших - в десятый раз подряд.

Все полные сезоны при Диего Симеоне мадридский «Атлетико» заканчивал в тройке лучших, при том, что до него не мог попасть в топ-3 семнадцать лет подряд - с момента своего чемпионского титула 1996 года!

При этом дважды при Симеоне команда брала чемпионский титул, это случилось в 2014 и в 2021 году. Также дважды «матрасники» сыграли в финале Лиги чемпионов, в общем, работа у Симеоне складывается.