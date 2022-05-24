Суарес ещё не определился со своим будущим

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал своё будущее.

Суарес заявил El Larguero, что ему поступило огромное количество предложений из разных стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Мексики, но хочется продолжить карьеру в Европе. С будущим пока вопрос открытый, но все-таки хотелось бы продолжить выступать на высоком уровне.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче», эквадорского «Эмелека», миланского «Интера» и других клубов.

35-летний форвард в прошедшем сезоне принял участие в 45 играх, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи с учетом всех турниров.