Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес ещё не определился со своим будущим

24 Мая 2022 • 01:43 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Атлетико М
окончен

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал своё будущее.

Суарес заявил El Larguero, что ему поступило огромное количество предложений из разных стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Мексики, но хочется продолжить карьеру в Европе. С будущим пока вопрос открытый, но все-таки хотелось бы продолжить выступать на высоком уровне.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче», эквадорского «Эмелека», миланского «Интера» и других клубов.

35-летний форвард в прошедшем сезоне принял участие в 45 играх, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи с учетом всех турниров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
02:41 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»
01:43 · Испания. Ла Лига
Суарес ещё не определился со своим будущим
01:06 · Германия. Бундеслига
Бывший партнёр Левандовски отговаривает его от перехода в «Барселону»
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заплатит 45 миллионов евро за вингера «Лидса»
23 Мая
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса
22:14 · Германия. Бундеслига
Хёнесс прокомментировал возможный переход Левандовски в «Баварию» 1
19:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле покинет «Барселону» 2
18:37 · Испания. Ла Лига
«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 3
16:40 · Испания. Ла Лига
Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги» 3
14:41 · Испания. Ла Лига
Монреаль и Янузай покинули «Реал Сосьедад»
11:49 · Испания. Ла Лига
Вальверде назвал матч, который принёс «Реалу» чемпионство
10:54 · Англия. Премьер-лига
Невеш неоднозначно высказался о своём будущем
08:58 · Испания. Ла Лига
Эмери одержал первую победу на «Камп Ноу»
08:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил клубный рекорд
Все новости
Рекомендуем