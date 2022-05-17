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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес – пятый бомбардир Ла Лиги с начала века

17 Мая 2022 • 20:51 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
2.75 3.25 2.65
22.05 23:00

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, покидающий команду по окончании сезона, великолепно провёл испанский этап карьеры.

На счету уругвайца 179 забитых мячей в 257 поединках Ла Лиги за «Барселону» и «Атлетико» – это пятый результат с начала текущего века среди всех игроков. Больше Суареса в чемпионате Испании забили только Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Карим Бензема (219) и Давид Вилья (186).

Результативность Суареса в среднем за 90 игровых минут составляет 0,79 голов. 35-летний нападающий в подавляющем большинстве случаев поражал чужие ворота правой ногой (128 раз), значительно реже – левой (32) и в особо редких случаях – головой (19).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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