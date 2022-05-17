Суарес – пятый бомбардир Ла Лиги с начала века

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, покидающий команду по окончании сезона, великолепно провёл испанский этап карьеры.

На счету уругвайца 179 забитых мячей в 257 поединках Ла Лиги за «Барселону» и «Атлетико» – это пятый результат с начала текущего века среди всех игроков. Больше Суареса в чемпионате Испании забили только Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Карим Бензема (219) и Давид Вилья (186).

Результативность Суареса в среднем за 90 игровых минут составляет 0,79 голов. 35-летний нападающий в подавляющем большинстве случаев поражал чужие ворота правой ногой (128 раз), значительно реже – левой (32) и в особо редких случаях – головой (19).