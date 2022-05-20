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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сересо: «Гризманн останется в «Атлетико»

20 Мая 2022 • 18:54 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
2.65 3.25 2.70
22.05 23:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн останется в клубе на следующий сезон. Напомним, что француз летом вернулся на «Ванда Метрополитано» из каталонской «Барселоны».

«Гризманн останется в «Атлетико» Мадрид. Гризманн наш игрок и у него есть контракт с «Атлетико». По моему мнению, Гризманн является третьим или четвёртым лучшим футболистом в Европе», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Гризманн сумел забить всего 3 гола в чемпионате Испании. Также на счету французского нападающего 3 голевые передачи в турнире. В марте футболисту исполнился 31 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Антуан Гризманн
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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20.05  22:00 Райо Вальекано ... Леванте 2.03 3.70 3.60
20.05  22:00 Реал Мадрид ... Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 0.00 0.00 0.00
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