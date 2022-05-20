Сересо: «Гризманн останется в «Атлетико»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн останется в клубе на следующий сезон. Напомним, что француз летом вернулся на «Ванда Метрополитано» из каталонской «Барселоны».

«Гризманн останется в «Атлетико» Мадрид. Гризманн наш игрок и у него есть контракт с «Атлетико». По моему мнению, Гризманн является третьим или четвёртым лучшим футболистом в Европе», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Гризманн сумел забить всего 3 гола в чемпионате Испании. Также на счету французского нападающего 3 голевые передачи в турнире. В марте футболисту исполнился 31 год.