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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес может сменить «Атлетико» на другой испанский клуб

16 Мая 2022 • 10:53 Комментировать

Уругвайский голеадор Луис Суарес, который по завершении нынешнего сезона покинет мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно информации Fichajes, в услугах 35-летнего нападающего заинтересована «Севилья». Андалусийцы намерены побороться за игрока с миланским «Интером» и бирмингемской «Астон Виллой».

Суарес выступает за «матрасников» с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 34 поединках, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Севилья Луис Суарес
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