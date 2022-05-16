Луис Суарес может сменить «Атлетико» на другой испанский клуб

Уругвайский голеадор Луис Суарес, который по завершении нынешнего сезона покинет мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно информации Fichajes, в услугах 35-летнего нападающего заинтересована «Севилья». Андалусийцы намерены побороться за игрока с миланским «Интером» и бирмингемской «Астон Виллой».

Суарес выступает за «матрасников» с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 34 поединках, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.