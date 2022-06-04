Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Вильярреала»

04 Июня 2022 • 15:40 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы Груневелда, сообщает Daily Express.

Контракт голландского форварда с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года, однако уже в этом году его можно будет выкупить за 45 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Груневелд провёл в составе «Вильярреала» 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Цвета «жёлтой субмарины» голландец защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал за ПСВ, «Борнмут», «Брюгге», а также НЕК.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Манчестер Юнайтед Арно Данджума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
15:45 · Англия. Премьер-лига
Пулишич интересен двум клубам из Серии А
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Вильярреала»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Переход Кунде в «Челси» – вопрос времени
14:51 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может перейти в другой лондонский клуб
14:46 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум клубам из АПЛ, игрока оценивают в 15 миллионов евро
14:33 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Уверен, что стану лучше в следующем сезоне, хотя давления будет больше»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Роналду признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков 1
13:48 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Уверен, у Холанна будет отличное взаимопонимание с де Брёйне, Фоденом и Стерлингом»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» перенёс операцию на сердце
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ждёт предложений по де Йонгу
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался от подписания Дибалы
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил ценник на Рафинью
11:57 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: Мане хочет перейти в «Баварию», но я не понимаю почему
11:21 · Англия. Премьер-лига
Карлос Тевес объявил о завершении игровой карьеры
11:10 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал, как относится к своим рекордам
Все новости
Рекомендуем