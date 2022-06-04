«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Вильярреала»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы Груневелда, сообщает Daily Express.

Контракт голландского форварда с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года, однако уже в этом году его можно будет выкупить за 45 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Груневелд провёл в составе «Вильярреала» 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Цвета «жёлтой субмарины» голландец защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал за ПСВ, «Борнмут», «Брюгге», а также НЕК.