Араухо возвращается в состав «Барселоны»

В воскресенье «Барселоне» предстоит последний в этом сезоне испанского чемпионата матч, команда Хави Эрнандеса примет дома «Вильярреал», который в этом сезоне сотворил сенсацию в Лиге чемпионов. В состав «Барселоны» включен и защитник Рональд Араухо, который получил травму в игре с «Бетисом» две недели тому назад.

Это главная новость заявочного списка каталонского гранда на предстоящий матч. Стартовый состав каталонцы объявят, как обычно, накануне матча.

Напомним, что «Барселона» уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов и второе место в турнирной таблице, которое даст право сыграть в Суперкубке Испании.