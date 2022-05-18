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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта пытается «слить» Пуча, Брайтвайта и Деста «Валенсии»

18 Мая 2022 • 03:58 Комментировать
Барселона
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Вильярреал
2.20 4.00 2.85
22.05 23:00

«Барселона» готова к новому трансферному сезону, и каталонский гранд пытается заполучить из «Валенсии» Карлоса Солера и Хосе Луиса Гайю. Как сообщает El undo Deportivo, президент каталонского клуба пытается предложить «Валенсии» взамен сразу троих игроков.

Это Мартин Брайтвайт, это Сержиньо Дест, а также Рики Пуч. Все они не особо вписываются в игровую манеру, которую задает «Барселоне» наставник клуба Хави Эрнандес, хотя Пуч и надеялся, что найдет себя в его команде. Сезон Брайтвайта испортила травма, хотя его набор качеств в любом случае не впечатляет Хави, равно как и игра Деста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Мартин Брайтвайт Рики Пуч Серджино Дест
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Сегодня, 18 Мая
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