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Чемпионат Испании. Ла Лига

Окружение Мбаппе отреагировало на заявление Лапорты о гигантской зарплате француза

18 Мая 2022 • 00:57 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.20 4.00 2.85
22.05 23:00

Окружение Килиана Мбаппе высказало своё мнение относительно заявления президента «Барселоны» Жоана Лапорты о зарплатных требованиях игрока.

Напомним, президент «Барселоны» заявил, что каталонский клуб «даже не думает о подписании игроков, требующих 50 млн евро зарплаты за сезон чистыми». Согласно данным журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, семья и окружение французского нападающего «ПСЖ» отрицают правдивость сумм, приведённых Лапортой.

Близкие к Мбаппе источники также сообщили, что у 23-летнего форварда никогда не было никаких переговоров с «Барселоной».

Согласно достоверным данным, Килиан Мбаппе в ближайшее время объявит об уходе в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Килиан Мбаппе
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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