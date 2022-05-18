Окружение Мбаппе отреагировало на заявление Лапорты о гигантской зарплате француза

Окружение Килиана Мбаппе высказало своё мнение относительно заявления президента «Барселоны» Жоана Лапорты о зарплатных требованиях игрока.

Напомним, президент «Барселоны» заявил, что каталонский клуб «даже не думает о подписании игроков, требующих 50 млн евро зарплаты за сезон чистыми». Согласно данным журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, семья и окружение французского нападающего «ПСЖ» отрицают правдивость сумм, приведённых Лапортой.

Близкие к Мбаппе источники также сообщили, что у 23-летнего форварда никогда не было никаких переговоров с «Барселоной».

Согласно достоверным данным, Килиан Мбаппе в ближайшее время объявит об уходе в мадридский «Реал».