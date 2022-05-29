Левандовски прокомментировал вероятный переход в «Барселону»

Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил свои намерения поскорее сменить клуб.

Известно, что польский нападающий заинтересован в переходе в «Барселону», но каталонскому клубу предстоит договориться о сумме трансфера с «Баварией».

«Переход в «Барсу»? Это зависит от ряда факторов. Думаю, моя ситуация предельно ясна, поэтому нет смысла её обсуждать, – заявил Левандовски в интервью Eleven Sports Poland. – Трудно представить, что я останусь игроком «Баварии» в следующем сезоне», – добавил форвард.

Контракт Роберта Левандовски с мюнхенским клубом рассчитан до следующего лета.