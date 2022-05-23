Агуэро не узнал своего бывшего партнёра по команде

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро успел поиграть за «Барселону» в течение нескольких месяцев, однако он не смог должным образом запомнить имена и фамилии своих партнеров по команде. Недавно Агуэро, уже завершивший карьеру из-за проблем со здоровьем, решил пообщаться в своем канале в социальных сетях с поклонниками.

Один из сюжетов был очень любопытным - Агуэро предложили сыграть в игру, правильно произнести имена и фамилии некоторых известных футболистов. На экране появлялась фотография, Серхио должен был узнать игрока и произнести его фамилию. «Кун» достойно справился с ликами и фамилиями Грилиша, «Чичарито», Паредеса, Перишича, Гамшика, Лльоренте и Погба, но затем начались сложности.

Сперва Агуэро не смог нормально произнести фамилию «Доннарумма», затем вроде реабилитировался на Упамекано, но тут перед ним высветилась фамилия Френки де Йонга - бывшего партнера по «Барселоне», как никак.

И вот тут нашла коса на камень - Агуэро не смог ни узнать его, ни бегло произнести его фамилию (а скорость была одним из главных условий упражнения) после подсказки, после чего вообще посыпался и «завалил» фотографии Кристенсена, Оспины и Санчо (которого, как ни странно, прочитал как Сарачо), и даже Обамеянга, который пришел в «Барселону» вместо него.

Но затем, к счастью, подоспели фотографии бывших партнеров по команде, Усмана Дембеле, Эдерсона и Дани Алвеса - уж их-то Агуэро все-таки узнал.