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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро не узнал своего бывшего партнёра по команде

23 Мая 2022 • 00:16 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро успел поиграть за «Барселону» в течение нескольких месяцев, однако он не смог должным образом запомнить имена и фамилии своих партнеров по команде. Недавно Агуэро, уже завершивший карьеру из-за проблем со  здоровьем, решил пообщаться в своем канале в социальных сетях с поклонниками.

Один из сюжетов был очень любопытным - Агуэро предложили сыграть в игру, правильно произнести имена и фамилии некоторых известных футболистов. На экране появлялась фотография, Серхио должен был узнать игрока и произнести его фамилию. «Кун» достойно справился с ликами и фамилиями Грилиша, «Чичарито», Паредеса, Перишича, Гамшика, Лльоренте и Погба, но затем начались сложности.

Сперва Агуэро не смог нормально произнести фамилию «Доннарумма», затем вроде реабилитировался на Упамекано, но тут перед ним высветилась фамилия Френки де Йонга - бывшего партнера по «Барселоне», как никак.

И вот тут нашла коса на камень - Агуэро не смог ни узнать его, ни бегло произнести его фамилию (а скорость была одним из главных условий упражнения) после подсказки, после чего вообще посыпался и «завалил» фотографии Кристенсена, Оспины и Санчо (которого, как ни странно, прочитал как Сарачо), и даже Обамеянга, который пришел в «Барселону» вместо него.

Но затем, к счастью, подоспели фотографии бывших партнеров по команде, Усмана Дембеле, Эдерсона и Дани Алвеса - уж их-то Агуэро все-таки узнал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро Френки де Йонг
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