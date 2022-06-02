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Лангле согласился уйти из «Барселоны»

02 Июня 2022 • 16:53 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле согласился покинуть каталонский клуб, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, француз не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Хави и может отправиться в двухлетнюю аренду в лондонский «Тоттенхэм», с которым руководство каталонцев уже ведёт переговоры.

Лангле защищает цвета «Барселоны» с 2018 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в составе «сине-гранатовых» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Лангле в 14 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Лангле
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