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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес: «В следующем сезоне играть надо с другим менталитетом»

23 Мая 2022 • 05:38 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Для «Барселоны» сезон сложился не лучшим образом, команда снова осталась без трофеев, а в чемпионате даже не смогла составить конкуренции «Реалу», хотя и закончила сезон на втором месте.

Ветеран команды Дани Алвес прокомментировал итоги сезона после проигранного матча «Вильярреалу», дав понять, что его команде необходима ментальная перезагрузка.

- К сожалению, мы не смогли порадовать фанов, хотя результат мне кажется нечестным. В следующем сезоне мы должны изменить менталитет, командный дух, стать лучше во всем. Мы не можем заканчивать сезоны без надежды на победу в турнирах, как в этом году, - заявил Алвес сразу после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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окончен Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М 2.80 3.25 2.60
окончен Барселона 0:2 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
окончен Севилья 1:0 Атлетик Б 2.95 3.25 2.50
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