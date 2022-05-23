Дани Алвес: «В следующем сезоне играть надо с другим менталитетом»

Для «Барселоны» сезон сложился не лучшим образом, команда снова осталась без трофеев, а в чемпионате даже не смогла составить конкуренции «Реалу», хотя и закончила сезон на втором месте.

Ветеран команды Дани Алвес прокомментировал итоги сезона после проигранного матча «Вильярреалу», дав понять, что его команде необходима ментальная перезагрузка.

- К сожалению, мы не смогли порадовать фанов, хотя результат мне кажется нечестным. В следующем сезоне мы должны изменить менталитет, командный дух, стать лучше во всем. Мы не можем заканчивать сезоны без надежды на победу в турнирах, как в этом году, - заявил Алвес сразу после матча.