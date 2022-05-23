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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уже вылетела в Австралию

23 Мая 2022 • 06:30 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Сразу же после поражения в последнем туре испанского чемпионата от «Вильярреала» каталонская «Барселона» отправилась в Австралию, где ей предстоит провести товарищеский матч со сборной всех звезд Австралии. Правительство штата Южный Уэльс решило отметить возвращение к полноценной спортивной деятельности после двух лет пандемии, и для этого пригласило «Барселону».

Впрочем, часть игроков «Барселоны» не полетели в Австралию, в частности, Мартин Брайтвайт, который был приглашен в сборную Дании, а также Оскар Мингеса и Рики Пуч, которые приглашены на товарищеский матч сборной Каталонии, сообщает El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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