«Барселона» хочет отдать Брейтуэйта в аренду

«Барселона» намерена отдать в аренду датского нападающего команды Мартина Брейтуэйта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главными претендентами на 30-летнего форварда являются «Валенсия», «Сельта», а также клуб АПЛ «Брайтон». Сам футболист планирует остаться в «Барселоне».

В минувшем сезоне Брейтуэйт провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

За «Барселону» футболист выступает с февраля 2020 года. Контракт форварда и испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 7,5 миллионов евро.