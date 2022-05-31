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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отдать Брейтуэйта в аренду

31 Мая 2022 • 16:10 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

«Барселона» намерена отдать в аренду датского нападающего команды Мартина Брейтуэйта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главными претендентами на 30-летнего форварда являются «Валенсия», «Сельта», а также клуб АПЛ «Брайтон». Сам футболист планирует остаться в «Барселоне».

В минувшем сезоне Брейтуэйт провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

За «Барселону» футболист выступает с февраля 2020 года. Контракт форварда и испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 7,5 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта Барселона Брайтон Мартин Брейтуэйт
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