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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит»

21 Мая 2022 • 14:16 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.10 3.95 3.10
22.05 23:00

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски.

«Мы представили его агенту конкретное предложение. Вопроса о продаже не возникает, у него контракт до 2023 года, и он его выполнит», — приводит слова Кана Welt.de.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк близок к переходу в «Барселону».

За «Баварию» футболист выступает с 2014 года. В текущем сезоне Левандовски провёл в составе мюнхенцев 46 матчей, забив в них 50 мячей и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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