Кан: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски.

«Мы представили его агенту конкретное предложение. Вопроса о продаже не возникает, у него контракт до 2023 года, и он его выполнит», — приводит слова Кана Welt.de.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк близок к переходу в «Барселону».

За «Баварию» футболист выступает с 2014 года. В текущем сезоне Левандовски провёл в составе мюнхенцев 46 матчей, забив в них 50 мячей и отдав семь результативных передач.