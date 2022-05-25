Араухо хотел бы провести в «Барселоне» всю свою карьеру

Недавно уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлил контракт с каталонским суперклубом, а сейчас пояснил, что хотел бы играть за «Барселону» всю карьеру - наподобие Карлеса Пуйоля.

- Думаю лишь о «Барселоне». Хочу провести тут всю свою карьеру. Я принял решение продлить контракт с клубом, и люди, которые со мной работают, с уважением отнеслись к этому решению. У меня были интересные предложения с финансовой точки зрения от других клубов, но я всегда хотел играть только за «Барселону», - цитирует уругвайского защитника El Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Араухо забил четыре гола в матчах чемпионата за «Барселону».