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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо хотел бы провести в «Барселоне» всю свою карьеру

25 Мая 2022 • 03:01 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Недавно уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлил контракт с каталонским суперклубом, а сейчас пояснил, что хотел бы играть за «Барселону» всю карьеру - наподобие Карлеса Пуйоля.

- Думаю лишь о «Барселоне». Хочу провести тут всю свою карьеру. Я принял решение продлить контракт с клубом, и люди, которые со мной работают, с уважением отнеслись к этому решению. У меня были интересные предложения с финансовой точки зрения от других клубов, но я всегда хотел играть только за «Барселону», - цитирует уругвайского защитника El Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Араухо забил четыре гола в матчах чемпионата за «Барселону».
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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