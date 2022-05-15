Хави – о будущем «Барселоны»: «Планирование начнётся на этой неделе»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился планами клуба перед началом межсезонья.

Согласно заявлениям наставника, предстоящая неделя станет важной для решения множества вопросов, связанных с будущим клуба: «На этой неделе мы будем планировать все аспекты, исходя из нашей финансовой ситуации, – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо. – Жорди Кройф и Матеу Алемани ознакомлены с моими идеями.

Главный тренер каталонцев также ответил на вопрос о будущем Рики Пуча, который может покинуть клуб этим летом: «Мы будем откровенны со всеми игроками. Нам нужно действовать быстро».