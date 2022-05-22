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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потерпела четыре домашних поражения в текущем сезоне - это антирекорд за последние 35 лет

22 Мая 2022 • 22:42 Комментировать
Барселона
0:0
Вильярреал
2.20 3.85 3.20
1-й тайм

В последнем туре чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Вильярреал», и может установить абсолютный антирекорд по количеству домашних поражений за сезон в 21-м веке. Это случится, если «Барселона» проиграет - поражение станет пятым в сезоне дома, пока что таких неудач четыре.

Столько же домашних поражений было на счету «Барселоны» в сезоне 2002/2003, когда она начинала сезон с Луи ван Галем, а заканчивала с Радомиром Античем, земля ему пухом. Если же говорить об абсолютном антирекорде, то это сезон 1986/1987 - семь домашних поражений в домашних матчах.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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окончен Эльче 3:1 Хетафе 3.15 2.85 2.65
окончен Алавес 0:1 Кадис 3.35 3.65 2.13
окончен Осасуна 0:2 Мальорка 2.80 3.65 2.43
окончен Гранада 0:0 Эспаньол 1.98 3.70 3.80
Идет 29 минута Реал Сосьедад 0:0 Атлетико М 2.50 3.50 2.85
Идет 29 минута Барселона 0:0 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
Идет 29 минута Севилья 0:1 Атлетик Б 1.87 3.65 4.30
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