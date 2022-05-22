«Барселона» потерпела четыре домашних поражения в текущем сезоне - это антирекорд за последние 35 лет

В последнем туре чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Вильярреал», и может установить абсолютный антирекорд по количеству домашних поражений за сезон в 21-м веке. Это случится, если «Барселона» проиграет - поражение станет пятым в сезоне дома, пока что таких неудач четыре.

Столько же домашних поражений было на счету «Барселоны» в сезоне 2002/2003, когда она начинала сезон с Луи ван Галем, а заканчивала с Радомиром Античем, земля ему пухом. Если же говорить об абсолютном антирекорде, то это сезон 1986/1987 - семь домашних поражений в домашних матчах.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.