Новые владельцы «Челси» хотят пригласить в клуб Дембеле

Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли, который близок к покупке «Челси», хочет возобновить переговоры с полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле. По информации 90 min, новые боссы «пенсионеров» хотят подписать француза на правах свободного агента.

Дембеле пока не определился насчёт того, будет ли подписывать новый контракт с «Барселоной». Игрок пока не намерен соглашаться на значительное снижение зарплаты. Напомним, что Дембеле сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом каталонского клуба.

На «Стэмфорд Бридж» Дембеле может воссоединиться со своим бывшим тренером Томасом Тухелем, с которым ранее работал в «Боруссии» Дортмунд.