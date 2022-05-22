«Барселона» отпустит центрального защитника

«Барселона» готова продать защитника Клемана Лангле этим летом.

Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес не рассматривает француза как важную часть своих планов на следующий сезон, несмотря на долгосрочный контракт игрока, рассчитанный до 2026 года. По информации AS, «Барселона» рассмотрит любые предложения по Лангле этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

26-летний центрбек выступает за «сине-гранатовых» с 2018 года после перехода из «Севильи» почти за 36 млн евро. В нынешнем сезоне француз отыграл 26 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. Согласно оценке Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость Лангле составляет 14 млн евро.