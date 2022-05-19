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Левандовски согласен на значительное снижение гонорара ради контракта с «Барселоной» и не думает о других вариантах

19 Мая 2022 • 03:20 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1.95 4.15 3.35
22.05 23:00

Польский нападающий Роберт Левандовски думает лишь о «Барселоне», и ради контракта с ней готов согласиться на существенное снижение своего гонорара. Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, сейчас Левандовски получает 21 миллион евро за сезон в составе мюнхенской «Баварии», но в «Барселону» он готов перебраться и за 15 миллионов. Контракт с каталонским суперклубом будет заключен сроком на три года.

Левандовски выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2014 года, он перебрался в ее состав из дортмундской «Боруссии», с которой добился первых своих громких успехов при Юргене Клоппе.

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Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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