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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта высказался о возможном трансфере Левандовски

17 Мая 2022 • 21:06 Комментировать
Барселона
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Вильярреал
2.30 3.95 2.75
22.05 23:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе форварда Роберта Левандовски в команду.

«Давайте дадим работать футбольному менеджменту и техническому персоналу. Не хочу подробно отвечать. Мы работаем, чтобы быть более конкурентоспособными, но это непросто из-за экономической ситуации.

Я надеюсь, что смогу сказать, что за прошедший год мы в значительной степени навели порядок в клубной экономике. Если нам удастся навести порядок в экономике, мы сможем справиться со всеми операциями, которые мы обдумываем», приводит слова Лапорты Fichajes.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий «Баварии» сообщил руководству клуба, что не будет продлевать контракт, который истекает летом этого года.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Левандовски провёл за «Баварию» 34 матча, в которых забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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