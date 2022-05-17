Лапорта высказался о возможном трансфере Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе форварда Роберта Левандовски в команду.

«Давайте дадим работать футбольному менеджменту и техническому персоналу. Не хочу подробно отвечать. Мы работаем, чтобы быть более конкурентоспособными, но это непросто из-за экономической ситуации.

Я надеюсь, что смогу сказать, что за прошедший год мы в значительной степени навели порядок в клубной экономике. Если нам удастся навести порядок в экономике, мы сможем справиться со всеми операциями, которые мы обдумываем», приводит слова Лапорты Fichajes.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий «Баварии» сообщил руководству клуба, что не будет продлевать контракт, который истекает летом этого года.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Левандовски провёл за «Баварию» 34 матча, в которых забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.