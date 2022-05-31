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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент Ла Лиги назвал условие, при котором «Барселона» сможет купить Левандовски

31 Мая 2022 • 15:07 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Тебас заявил, что каталонцы не смогут приобрести польского форварда, если не продадут свои активы.

«Барселона» накопила много убытков за последние годы и должна стабилизировать ситуацию. На мой взгляд, на сегодняшний день они не могут позволить себе подписать Левандовски», — приводит слова Тебаса Marca.

Контракт 33-летнего нападающего с мюнхенским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Левандовски и 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «Баварии» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Хавьер Тебас
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