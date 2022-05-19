У Левандовски состоялись уже две встречи с Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес уже дважды встречался с нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски для обсуждения возможного перехода, который может состояться этим летом.

Журналист Фабрицио Романо заявляет, что Левандовски и «Барселона» уже согласовали все детали сделки. Каталонскому клубу по-прежнему предстоит найти общий язык с «Баварией», которая не хочет отпускать игрока в это межсезонье.

Напомним, что контракт Левандовски с «Баварией» истекает в конце следующего сезона. Польский форвард уже сказал, что, возможно, уже отыграл свой последний матч за мюнхенский клуб.