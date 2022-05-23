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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави оценил сезон «Барселоны»

23 Мая 2022 • 08:23 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

В заключительном туре чемпионата Испании каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Вильярреала» со счетом 0:2. После этой встречи наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес пообщался с журналистами и подвел итоги сезона.

«Команда смогла спасти сезон, который мог быть для нас катастрофой. Нужно мыслить позитивно. В лично плане меня все устроило. Мы смогли преодолеть один из худших периодов в истории «Барселоны». Теперь нужно многое изменить и начинать готовиться к новому сезону», - передает слова специалиста газета Marca.

«Сине-гранатовые» стали серебряными призерами Ла Лиги, уступив золотые награды мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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