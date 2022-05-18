Маркос Алонсо близок к договорённости с «Барселоной»

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо в скором времени может договориться об условиях контракта с «Барселоной».

Переговоры Алонсо с каталонским клубом значительно продвинулись за последние недели, о чём сообщает трансферный инсайдер Фабрицио Романо. 31-летний футболист хочет как можно скорее вернуться в Испанию.

Впрочем, многое будет зависеть от цены, которую «Челси» запросит за своего игрока: «Барселона» не намерена выплачивать серьёзную компенсацию, поскольку контракт испанца с лондонским клубом истекает уже в следующем году.

Маркос Алонсо принял участие в 45 матчах за «Челси» в текущем сезоне. На его счету 4 гола и 6 голевых передач.