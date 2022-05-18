Обамеянг завершил карьеру в сборной

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона.

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг решил поставить точку в своей карьере в качестве игрока национальной сборной. Футболист, которому в июне исполнится 33 года, сообщил об этом федерации Габона в официальном письме. Обамеянг больше не будет участвовать в отборочных матчах Кубка Африки-2023, финальный этап которых пройдет в Кот-д'Ивуаре, сообщает Sport Es.

Обамеянг выступал в сборной Габона с 2009 года. За это время он принял участие в 71 матче и забил 29 мячей. Помимо этого, он провел три матча в олимпийской сборной Габона и забил один гол.