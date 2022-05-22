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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса может расстаться с «Барселоной»

22 Мая 2022 • 06:56 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.10 3.95 3.10
Через 14 ч. 51 мин.

В «Барселоне» начинается большая чистка, наставник команды Хави Эрнандес, ограниченный в маневрах зимой, намерен дочистить и оптимизировать состав команды сейчас. Одним из игроков, которому есть о чем побеспокоиться, является Оскар Мингеса.

Он нечасто появлялся на поле при Хави, чаще это происходило при прежнем наставнике «Барселоны» Рональде Кумане. В январе на Мингесу посматривала «Валенсия», но тогда договориться о трансфере не удалось, напоминает Diario Sport.

Сумма, которую хотела бы выручить за Мингесу «Барселона», колеблется от 5 до 10 миллионов евро, но возможен и «бартер» - обмен с доплатой на Хосе Луиса Гайю, который давно интересен каталонцам.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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