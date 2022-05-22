Мингеса может расстаться с «Барселоной»

В «Барселоне» начинается большая чистка, наставник команды Хави Эрнандес, ограниченный в маневрах зимой, намерен дочистить и оптимизировать состав команды сейчас. Одним из игроков, которому есть о чем побеспокоиться, является Оскар Мингеса.

Он нечасто появлялся на поле при Хави, чаще это происходило при прежнем наставнике «Барселоны» Рональде Кумане. В январе на Мингесу посматривала «Валенсия», но тогда договориться о трансфере не удалось, напоминает Diario Sport.

Сумма, которую хотела бы выручить за Мингесу «Барселона», колеблется от 5 до 10 миллионов евро, но возможен и «бартер» - обмен с доплатой на Хосе Луиса Гайю, который давно интересен каталонцам.